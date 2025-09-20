okbet (OK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00115779 - $ 0.00134482
24 timer lav $ 0.00115779
24 timer høy $ 0.00134482
All Time High $ 0.00405285
Laveste pris $ 0
Prisendring (1H) -0.03%
Prisendring (1D) -6.68%
Prisendring (7D) +2.24%

okbet (OK) sanntidsprisen er $0.0012264. I løpet av de siste 24 timene har OK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00115779 og et toppnivå på $ 0.00134482, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OK er $ 0.00405285, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OK endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -6.68% over 24 timer og +2.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

okbet (OK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.23M
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 1.23M
Opplagsforsyning 999.91M
Total forsyning 999,911,358.1503087

Nåværende markedsverdi på okbet er $ 1.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OK er 999.91M, med en total tilgang på 999911358.1503087. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.23M.