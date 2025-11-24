OKBDOGE pris i dag

Sanntids OKBDOGE (OKBDOGE) pris i dag er --, med en 0.95% endring de siste 24 timene. Nåværende OKBDOGE til USD konverteringssats er -- per OKBDOGE.

OKBDOGE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 21,714, med en sirkulerende forsyning på 210.00B OKBDOGE. I løpet av de siste 24 timene OKBDOGE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0000013, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har OKBDOGE beveget seg -1.17% i løpet av den siste timen og -28.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

OKBDOGE (OKBDOGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.71K$ 21.71K $ 21.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.71K$ 21.71K $ 21.71K Opplagsforsyning 210.00B 210.00B 210.00B Total forsyning 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OKBDOGE er $ 21.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OKBDOGE er 210.00B, med en total tilgang på 210000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.71K.