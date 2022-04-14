Oia Oia Cat (OIACAT) tokenomics
Oia Oia Cat is a memecoin inspired by the viral meme featuring Ethel, a spinning cat beloved by internet fans. This project is built around the charm of the Oia Oia Cat meme, bringing its fun and humor into the crypto world. We’ve partnered with the official Oiacat TikTok creator, who regularly produces new and engaging content to keep the community connected and entertained. By combining the energy of viral internet culture with the accessibility of cryptocurrency, Oia Oia Cat aims to build a unique, fun-loving community for fans of the meme and crypto enthusiasts alike.
Oia Oia Cat (OIACAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Oia Oia Cat (OIACAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet OIACAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange OIACAT tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår OIACATs tokenomics, kan du utforske OIACAT tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.