OGLONG (OGLG) Informasjon OGLG is the native token of OGLong, the first-ever BTC-Fi launchpad fully owned by the OG Bitcoin community. INFRASTRUCTURE Our commitment at OGLONG goes beyond funding. We're building the infrastructural backbone for developers and users alike, featuring advanced tools for exploration, project tracking, and seamless interaction. Our platform ensures that you have a robust, scalable environment to grow and enhance the Bitcoin ecosystem. COMMUNITY Join OGLONG’s community-focused platform, dedicated exclusively to Bitcoin projects. It's where innovation meets a passionate collective, ready to drive change in the crypto space. Engage with projects you believe in, and be part of a movement shaping the future of blockchain, all within the dynamic world of Bitcoin. Offisiell nettside: https://www.oglong.com/ Kjøp OGLG nå!

OGLONG (OGLG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OGLONG (OGLG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.02K $ 23.02K $ 23.02K Total forsyning: $ 2.41B $ 2.41B $ 2.41B Sirkulerende forsyning: $ 2.41B $ 2.41B $ 2.41B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.02K $ 23.02K $ 23.02K All-time high: $ 0.0054034 $ 0.0054034 $ 0.0054034 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om OGLONG (OGLG) pris

OGLONG (OGLG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OGLONG (OGLG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OGLG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OGLG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OGLGs tokenomics, kan du utforske OGLG tokenets livepris!

OGLG prisforutsigelse Vil du vite hvor OGLG kan være på vei? Vår OGLG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OGLG tokenets prisforutsigelse nå!

