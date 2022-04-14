Oggy Inu (OGGY) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Oggy Inu (OGGY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Oggy Inu (OGGY) Informasjon

What is the project about?

OGGY INU is a BSC Meme ,$OGGY is a community-driven token that can't be controlled by anyone. We believe in the popularity of OGGY's image, OGGY in Crypto will be widespread and have a chance to become a trend..$OGGY - 2nd Shib or BabyDoge will be born.

What makes your project unique?

Audit Certik Burn 72,7% Total Supply Swap Dapp Big Marketing Campaign Listed on Bitget CEX Listed on CoinTiger CEX Partnership with BabyDoge Swap

History of your project.

What’s next for your project? Dapp Released.

What can your token be used for? Reflection 5% for Holders.

Offisiell nettside:
https://oggyinu.com

Oggy Inu (OGGY) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Oggy Inu (OGGY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 237.17K
$ 237.17K
Total forsyning:
$ 114,251.65T
$ 114,251.65T
Sirkulerende forsyning:
$ 114,251.65T
$ 114,251.65T
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 237.17K
$ 237.17K
All-time high:
$ 0
$ 0
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
$ 0

Oggy Inu (OGGY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Oggy Inu (OGGY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet OGGY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange OGGY tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår OGGYs tokenomics, kan du utforske OGGY tokenets livepris!

OGGY prisforutsigelse

Vil du vite hvor OGGY kan være på vei? Vår OGGY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

