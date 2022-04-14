Oggy Inu (OGGY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Oggy Inu (OGGY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Oggy Inu (OGGY) Informasjon What is the project about? OGGY INU is a BSC Meme ,$OGGY is a community-driven token that can't be controlled by anyone. We believe in the popularity of OGGY's image, OGGY in Crypto will be widespread and have a chance to become a trend..$OGGY - 2nd Shib or BabyDoge will be born. What makes your project unique? Audit Certik Burn 72,7% Total Supply Swap Dapp Big Marketing Campaign Listed on Bitget CEX Listed on CoinTiger CEX Partnership with BabyDoge Swap History of your project. What’s next for your project? Dapp Released. What can your token be used for? Reflection 5% for Holders. Offisiell nettside: https://oggyinu.com Kjøp OGGY nå!

Oggy Inu (OGGY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Oggy Inu (OGGY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 237.17K $ 237.17K $ 237.17K Total forsyning: $ 114,251.65T $ 114,251.65T $ 114,251.65T Sirkulerende forsyning: $ 114,251.65T $ 114,251.65T $ 114,251.65T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 237.17K $ 237.17K $ 237.17K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Oggy Inu (OGGY) pris

Oggy Inu (OGGY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Oggy Inu (OGGY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OGGY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OGGY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OGGYs tokenomics, kan du utforske OGGY tokenets livepris!

