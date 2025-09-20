Oggy Inu (OGGY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) +0.34% Prisendring (7D) +7.87% Prisendring (7D) +7.87%

Oggy Inu (OGGY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OGGY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OGGY er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OGGY endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, +0.34% over 24 timer og +7.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Oggy Inu (OGGY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 227.89K$ 227.89K $ 227.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 227.89K$ 227.89K $ 227.89K Opplagsforsyning 114,251.65T 114,251.65T 114,251.65T Total forsyning 1.1425164761581e+17 1.1425164761581e+17 1.1425164761581e+17

Nåværende markedsverdi på Oggy Inu er $ 227.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OGGY er 114,251.65T, med en total tilgang på 1.1425164761581e+17. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 227.89K.