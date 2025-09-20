Dagens Oggy Inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for OGGY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OGGY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Oggy Inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for OGGY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OGGY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Oggy Inu Logo

Oggy Inu Pris (OGGY)

Ikke oppført

1 OGGY til USD livepris:

--
----
+0.30%1D
Oggy Inu (OGGY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:35:58 (UTC+8)

Oggy Inu (OGGY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+0.34%

+7.87%

+7.87%

Oggy Inu (OGGY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OGGY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OGGY er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OGGY endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, +0.34% over 24 timer og +7.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Oggy Inu (OGGY) Markedsinformasjon

$ 227.89K
$ 227.89K$ 227.89K

--
----

$ 227.89K
$ 227.89K$ 227.89K

114,251.65T
114,251.65T 114,251.65T

1.1425164761581e+17
1.1425164761581e+17 1.1425164761581e+17

Nåværende markedsverdi på Oggy Inu er $ 227.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OGGY er 114,251.65T, med en total tilgang på 1.1425164761581e+17. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 227.89K.

Oggy Inu (OGGY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Oggy Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Oggy Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Oggy Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Oggy Inu til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.34%
30 dager$ 0+14.52%
60 dager$ 0+14.61%
90 dager$ 0--

Hva er Oggy Inu (OGGY)

What is the project about? OGGY INU is a BSC Meme ,$OGGY is a community-driven token that can't be controlled by anyone. We believe in the popularity of OGGY's image, OGGY in Crypto will be widespread and have a chance to become a trend..$OGGY - 2nd Shib or BabyDoge will be born. What makes your project unique? Audit Certik Burn 72,7% Total Supply Swap Dapp Big Marketing Campaign Listed on Bitget CEX Listed on CoinTiger CEX Partnership with BabyDoge Swap History of your project. What’s next for your project? Dapp Released. What can your token be used for? Reflection 5% for Holders.

Oggy Inu (OGGY) Ressurs

Offisiell nettside

Oggy Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Oggy Inu (OGGY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Oggy Inu (OGGY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Oggy Inu.

Sjekk Oggy Inuprisprognosen nå!

OGGY til lokale valutaer

Oggy Inu (OGGY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Oggy Inu (OGGY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OGGY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Oggy Inu (OGGY)

Hvor mye er Oggy Inu (OGGY) verdt i dag?
Live OGGY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OGGY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OGGY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Oggy Inu?
Markedsverdien for OGGY er $ 227.89K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OGGY?
Den sirkulerende forsyningen av OGGY er 114,251.65T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOGGY ?
OGGY oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OGGY?
OGGY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til OGGY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OGGY er -- USD.
Vil OGGY gå høyere i år?
OGGY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OGGY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:35:58 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.