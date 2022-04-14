OG SMINEM (OGSM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OG SMINEM (OGSM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OG SMINEM (OGSM) Informasjon Road map: positive feedback loop = we give Roman 1% from each swap - by doing so we are promising +10 luck to the trader, global peace, prosperity and love. ‍ Tokenomics = 100,000,000,000,000 hard cap, 95% of the tokens are locked in the lp, 5% airdropped to holders of MSMN & The Sminem Collection LET'S SEE WHERE IT WILL TAKE US Offisiell nettside: https://sminem.org Teknisk dokument: https://sminem.org Kjøp OGSM nå!

OG SMINEM (OGSM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OG SMINEM (OGSM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 441.41K $ 441.41K $ 441.41K Total forsyning: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Sirkulerende forsyning: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 441.41K $ 441.41K $ 441.41K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om OG SMINEM (OGSM) pris

OG SMINEM (OGSM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OG SMINEM (OGSM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OGSM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OGSM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OGSMs tokenomics, kan du utforske OGSM tokenets livepris!

OGSM prisforutsigelse Vil du vite hvor OGSM kan være på vei? Vår OGSM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OGSM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!