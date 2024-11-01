OG Peanut (PEANUT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OG Peanut (PEANUT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OG Peanut (PEANUT) Informasjon Peanut (2017 – November 1, 2024), was an eastern gray squirrel rescued by Mark Longo in New York in 2017. He became Mark’s pet, best friend, and family member. Peanut was often displayed in videos and became viral on TikTok, Instagram, and the web. On October 30, 2024, Peanut was seized from Mark’s home by the New York State Department of Environmental Conservation and was later euthanized. Peanut's death triggered an outcry on social media, backlash from the public, condemnation from lawmakers, and the introduction of legislation aimed at preventing similar incidents in the future. Offisiell nettside: https://peanut-hub.com Kjøp PEANUT nå!

OG Peanut (PEANUT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OG Peanut (PEANUT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 409.56K $ 409.56K $ 409.56K Total forsyning: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Sirkulerende forsyning: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 409.56K $ 409.56K $ 409.56K All-time high: $ 0.02235476 $ 0.02235476 $ 0.02235476 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00041033 $ 0.00041033 $ 0.00041033 Lær mer om OG Peanut (PEANUT) pris

OG Peanut (PEANUT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OG Peanut (PEANUT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEANUT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEANUT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEANUTs tokenomics, kan du utforske PEANUT tokenets livepris!

PEANUT prisforutsigelse Vil du vite hvor PEANUT kan være på vei? Vår PEANUT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEANUT tokenets prisforutsigelse nå!

