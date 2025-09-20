OG Peanut (PEANUT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02235476$ 0.02235476 $ 0.02235476 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) -2.56% Prisendring (7D) -7.00% Prisendring (7D) -7.00%

OG Peanut (PEANUT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PEANUT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEANUT er $ 0.02235476, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEANUT endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -2.56% over 24 timer og -7.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OG Peanut (PEANUT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 453.37K$ 453.37K $ 453.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 453.37K$ 453.37K $ 453.37K Opplagsforsyning 999.88M 999.88M 999.88M Total forsyning 999,879,633.189077 999,879,633.189077 999,879,633.189077

Nåværende markedsverdi på OG Peanut er $ 453.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEANUT er 999.88M, med en total tilgang på 999879633.189077. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 453.37K.