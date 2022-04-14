Official Tiger King (EXOTIC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Official Tiger King (EXOTIC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Official Tiger King (EXOTIC) Informasjon This is the official meme coin created by the Tiger King, Joe Exotic. Joe exotic became a world wide phenomenon in 2020 with the release of the Netflix series "Tiger King". His fame continues to grow with numerous TV series and a world wide following. Joe is launching the toke from prison to help raise funds for charity while he is still behind bars. Joe aims to use proceeds from the coin to donate to and raise awareness for the operation smile charity. Since this is a meme coin, it has no intrinsic value other than to promote community. Offisiell nettside: https://officialexotic.com/ Kjøp EXOTIC nå!

Official Tiger King (EXOTIC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Official Tiger King (EXOTIC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.54K $ 16.54K $ 16.54K Total forsyning: $ 499.95M $ 499.95M $ 499.95M Sirkulerende forsyning: $ 399.95M $ 399.95M $ 399.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.68K $ 20.68K $ 20.68K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Official Tiger King (EXOTIC) pris

Official Tiger King (EXOTIC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Official Tiger King (EXOTIC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EXOTIC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EXOTIC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EXOTICs tokenomics, kan du utforske EXOTIC tokenets livepris!

