Official DogeWLFI Coin pris i dag

Sanntids Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) pris i dag er $ 0.00000999, med en 6.13% endring de siste 24 timene. Nåværende DOGEWLFI til USD konverteringssats er $ 0.00000999 per DOGEWLFI.

Official DogeWLFI Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,975.32, med en sirkulerende forsyning på 998.77M DOGEWLFI. I løpet av de siste 24 timene DOGEWLFI har den blitt handlet mellom $ 0.00000935(laveste) og $ 0.00000999 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0011025, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000902.

Kortsiktig har DOGEWLFI beveget seg +0.38% i løpet av den siste timen og -0.78% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K Opplagsforsyning 998.77M 998.77M 998.77M Total forsyning 998,774,827.991339 998,774,827.991339 998,774,827.991339

Nåværende markedsverdi på Official DogeWLFI Coin er $ 9.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGEWLFI er 998.77M, med en total tilgang på 998774827.991339. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.98K.