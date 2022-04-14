Official Crypto Nostra (OCN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Official Crypto Nostra (OCN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Official Crypto Nostra (OCN) Informasjon The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility Trade Tokens for Book

Trade Tokens for Merch

Trade Tokens for Nfts Offisiell nettside: http://www.officialcryptonostra.com/ Teknisk dokument: https://officialcryptonostra.com/ocnwhitepaper.pdf Kjøp OCN nå!

Official Crypto Nostra (OCN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Official Crypto Nostra (OCN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M All-time high: $ 0.00742022 $ 0.00742022 $ 0.00742022 All-Time Low: $ 0.00125706 $ 0.00125706 $ 0.00125706 Nåværende pris: $ 0.0017974 $ 0.0017974 $ 0.0017974 Lær mer om Official Crypto Nostra (OCN) pris

Official Crypto Nostra (OCN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Official Crypto Nostra (OCN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OCN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OCN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OCNs tokenomics, kan du utforske OCN tokenets livepris!

