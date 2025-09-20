Official Crypto Nostra (OCN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00173312 $ 0.00173312 $ 0.00173312 24 timer lav $ 0.00176845 $ 0.00176845 $ 0.00176845 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00173312$ 0.00173312 $ 0.00173312 24 timer høy $ 0.00176845$ 0.00176845 $ 0.00176845 All Time High $ 0.00742022$ 0.00742022 $ 0.00742022 Laveste pris $ 0.00125706$ 0.00125706 $ 0.00125706 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) +1.76% Prisendring (7D) +17.78% Prisendring (7D) +17.78%

Official Crypto Nostra (OCN) sanntidsprisen er $0.00176413. I løpet av de siste 24 timene har OCN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00173312 og et toppnivå på $ 0.00176845, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OCN er $ 0.00742022, mens den rekordlave prisen er $ 0.00125706.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OCN endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, +1.76% over 24 timer og +17.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Official Crypto Nostra (OCN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Opplagsforsyning 2.00B 2.00B 2.00B Total forsyning 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Official Crypto Nostra er $ 3.48M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OCN er 2.00B, med en total tilgang på 2000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.48M.