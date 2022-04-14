OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Informasjon The Official Baby Trump token, also known as BTRUMP, is a meme coin launched by a community of Trump fans. Built on the Solana blockchain, it offers users the opportunity to trade and invest in a lighthearted, community-driven cryptocurrency. As a Solana-based token, BTRUMP provides fast transactions, low fees, and a unique way for meme coin enthusiasts and Trump supporters to engage in the crypto space. Offisiell nettside: https://www.officialbtrump.com Kjøp BTRUMP nå!

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 59.89K $ 59.89K $ 59.89K Total forsyning: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Sirkulerende forsyning: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 59.89K $ 59.89K $ 59.89K All-time high: $ 0.00337666 $ 0.00337666 $ 0.00337666 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) pris

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTRUMP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTRUMP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTRUMPs tokenomics, kan du utforske BTRUMP tokenets livepris!

BTRUMP prisforutsigelse Vil du vite hvor BTRUMP kan være på vei? Vår BTRUMP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BTRUMP tokenets prisforutsigelse nå!

