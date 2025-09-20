Dagens OFFICIAL BABY TRUMP livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BTRUMP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTRUMP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OFFICIAL BABY TRUMP livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BTRUMP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTRUMP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BTRUMP

BTRUMP Prisinformasjon

BTRUMP Offisiell nettside

BTRUMP tokenomics

BTRUMP Prisprognose

OFFICIAL BABY TRUMP Logo

OFFICIAL BABY TRUMP Pris (BTRUMP)

Ikke oppført

1 BTRUMP til USD livepris:

--
----
-1.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:41:35 (UTC+8)

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00337666
$ 0.00337666$ 0.00337666

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

-1.64%

-10.05%

-10.05%

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BTRUMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTRUMP er $ 0.00337666, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTRUMP endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -1.64% over 24 timer og -10.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Markedsinformasjon

$ 63.59K
$ 63.59K$ 63.59K

--
----

$ 63.59K
$ 63.59K$ 63.59K

999.64M
999.64M 999.64M

999,638,584.372654
999,638,584.372654 999,638,584.372654

Nåværende markedsverdi på OFFICIAL BABY TRUMP er $ 63.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTRUMP er 999.64M, med en total tilgang på 999638584.372654. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.59K.

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på OFFICIAL BABY TRUMP til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på OFFICIAL BABY TRUMP til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på OFFICIAL BABY TRUMP til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på OFFICIAL BABY TRUMP til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.64%
30 dager$ 0-16.88%
60 dager$ 0-36.85%
90 dager$ 0--

Hva er OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

The Official Baby Trump token, also known as BTRUMP, is a meme coin launched by a community of Trump fans. Built on the Solana blockchain, it offers users the opportunity to trade and invest in a lighthearted, community-driven cryptocurrency. As a Solana-based token, BTRUMP provides fast transactions, low fees, and a unique way for meme coin enthusiasts and Trump supporters to engage in the crypto space.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Ressurs

Offisiell nettside

OFFICIAL BABY TRUMP Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OFFICIAL BABY TRUMP.

Sjekk OFFICIAL BABY TRUMPprisprognosen nå!

BTRUMP til lokale valutaer

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BTRUMP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

Hvor mye er OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) verdt i dag?
Live BTRUMP prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BTRUMP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BTRUMP til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OFFICIAL BABY TRUMP?
Markedsverdien for BTRUMP er $ 63.59K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BTRUMP?
Den sirkulerende forsyningen av BTRUMP er 999.64M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBTRUMP ?
BTRUMP oppnådde en ATH-pris på 0.00337666 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BTRUMP?
BTRUMP så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BTRUMP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BTRUMP er -- USD.
Vil BTRUMP gå høyere i år?
BTRUMP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BTRUMP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:41:35 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.