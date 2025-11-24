Officat pris i dag

Sanntids Officat (OFFICAT) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende OFFICAT til USD konverteringssats er -- per OFFICAT.

Officat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 331,928, med en sirkulerende forsyning på 1.00B OFFICAT. I løpet av de siste 24 timene OFFICAT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01334922, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har OFFICAT beveget seg -- i løpet av den siste timen og -9.34% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Officat (OFFICAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 331.93K$ 331.93K $ 331.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 331.93K$ 331.93K $ 331.93K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

