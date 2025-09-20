Dagens Odie livepris er 0.00002029 USD. Spor prisoppdateringer for ODIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ODIE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Odie livepris er 0.00002029 USD. Spor prisoppdateringer for ODIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ODIE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Odie Pris (ODIE)

Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:43:05 (UTC+8)

Odie (ODIE) Prisinformasjon (USD)

-0.43%

-1.21%

-2.70%

-2.70%

Odie (ODIE) sanntidsprisen er $0.00002029. I løpet av de siste 24 timene har ODIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002017 og et toppnivå på $ 0.00002072, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ODIE er $ 0.0076814, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001045.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ODIE endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, -1.21% over 24 timer og -2.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Odie (ODIE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Odie er $ 19.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ODIE er 984.92M, med en total tilgang på 984917411.87. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.93K.

Odie (ODIE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Odie til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Odie til USD ble $ +0.0000054117.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Odie til USD ble $ +0.0000028074.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Odie til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.21%
30 dager$ +0.0000054117+26.67%
60 dager$ +0.0000028074+13.84%
90 dager$ 0--

Hva er Odie (ODIE)

Odie will bring purpose to crypto communities without one. #1 Goal is to provide a meme token with a trading experience free of fear. A community and memebers that wont dump the supply! The community here will build bigger and stronger! 100% of circulating supply is in circulation day 1. Yes, that's MEMEBERS. Odie to the moon and he wants to take you too!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Folk spør også: Andre spørsmål om Odie (ODIE)

Hvor mye er Odie (ODIE) verdt i dag?
Live ODIE prisen i USD er 0.00002029 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ODIE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ODIE til USD er $ 0.00002029. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Odie?
Markedsverdien for ODIE er $ 19.93K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ODIE?
Den sirkulerende forsyningen av ODIE er 984.92M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forODIE ?
ODIE oppnådde en ATH-pris på 0.0076814 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ODIE?
ODIE så en ATL-pris på 0.00001045 USD.
Hva er handelsvolumet til ODIE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ODIE er -- USD.
Vil ODIE gå høyere i år?
ODIE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ODIE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Odie (ODIE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.