Odie (ODIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00002017 24 timer høy $ 0.00002072 All Time High $ 0.0076814 Laveste pris $ 0.00001045 Prisendring (1H) -0.43% Prisendring (1D) -1.21% Prisendring (7D) -2.70%

Odie (ODIE) sanntidsprisen er $0.00002029. I løpet av de siste 24 timene har ODIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002017 og et toppnivå på $ 0.00002072, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ODIE er $ 0.0076814, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001045.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ODIE endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, -1.21% over 24 timer og -2.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Odie (ODIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.93K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.93K Opplagsforsyning 984.92M Total forsyning 984,917,411.87

Nåværende markedsverdi på Odie er $ 19.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ODIE er 984.92M, med en total tilgang på 984917411.87. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.93K.