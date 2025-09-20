OctonetAI (OCTO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01135871 $ 0.01135871 $ 0.01135871 24 timer lav $ 0.01237512 $ 0.01237512 $ 0.01237512 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01135871$ 0.01135871 $ 0.01135871 24 timer høy $ 0.01237512$ 0.01237512 $ 0.01237512 All Time High $ 0.329984$ 0.329984 $ 0.329984 Laveste pris $ 0.00287734$ 0.00287734 $ 0.00287734 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) +0.70% Prisendring (7D) -0.59% Prisendring (7D) -0.59%

OctonetAI (OCTO) sanntidsprisen er $0.01231226. I løpet av de siste 24 timene har OCTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01135871 og et toppnivå på $ 0.01237512, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OCTO er $ 0.329984, mens den rekordlave prisen er $ 0.00287734.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OCTO endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, +0.70% over 24 timer og -0.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OctonetAI (OCTO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 99,996,819.851266 99,996,819.851266 99,996,819.851266

Nåværende markedsverdi på OctonetAI er $ 1.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OCTO er 100.00M, med en total tilgang på 99996819.851266. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.23M.