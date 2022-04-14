OctoFi (OCTO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OctoFi (OCTO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OctoFi (OCTO) Informasjon OctoFi gives you cash back when you transact with trusted DeFi and NFT marketplaces, across multiple blockchains, through our all-in-one dApp or browser-plugin Wallet. Offisiell nettside: https://octo.fi Kjøp OCTO nå!

OctoFi (OCTO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OctoFi (OCTO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 87.24K $ 87.24K $ 87.24K Total forsyning: $ 800.00K $ 800.00K $ 800.00K Sirkulerende forsyning: $ 352.87K $ 352.87K $ 352.87K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 197.79K $ 197.79K $ 197.79K All-time high: $ 127.81 $ 127.81 $ 127.81 All-Time Low: $ 0.032216 $ 0.032216 $ 0.032216 Nåværende pris: $ 0.247238 $ 0.247238 $ 0.247238 Lær mer om OctoFi (OCTO) pris

OctoFi (OCTO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OctoFi (OCTO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OCTO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OCTO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OCTOs tokenomics, kan du utforske OCTO tokenets livepris!

OCTO prisforutsigelse Vil du vite hvor OCTO kan være på vei? Vår OCTO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

