OctoFi (OCTO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.248059 $ 0.248059 $ 0.248059 24 timer lav $ 0.269862 $ 0.269862 $ 0.269862 24 timer høy 24 timer lav $ 0.248059$ 0.248059 $ 0.248059 24 timer høy $ 0.269862$ 0.269862 $ 0.269862 All Time High $ 127.81$ 127.81 $ 127.81 Laveste pris $ 0.032216$ 0.032216 $ 0.032216 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) +0.09% Prisendring (7D) +1.02% Prisendring (7D) +1.02%

OctoFi (OCTO) sanntidsprisen er $0.258968. I løpet av de siste 24 timene har OCTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.248059 og et toppnivå på $ 0.269862, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OCTO er $ 127.81, mens den rekordlave prisen er $ 0.032216.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OCTO endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, +0.09% over 24 timer og +1.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OctoFi (OCTO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 91.38K$ 91.38K $ 91.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 207.18K$ 207.18K $ 207.18K Opplagsforsyning 352.87K 352.87K 352.87K Total forsyning 799,999.9999999999 799,999.9999999999 799,999.9999999999

Nåværende markedsverdi på OctoFi er $ 91.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OCTO er 352.87K, med en total tilgang på 799999.9999999999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 207.18K.