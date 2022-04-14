OcNest AI (OCAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OcNest AI (OCAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OcNest AI (OCAI) Informasjon OcNest AI is a platform developed to facilitate the processing, analysis, and comprehension of complex information through visual representation and data integration. Recognizing the challenges individuals and organizations face when dealing with large and intricate datasets, OcNest AI offers tools designed to simplify these processes. A core component of the platform is Intelligent Concept Mapping. This feature enables users to transform raw data, research findings, and other forms of information from disparate sources into clear, visual diagrams. By creating these visual representations, OcNest AI aims to make it easier to identify relationships, patterns, and key insights that might be obscured within textual or numerical data alone. This visualization process can be particularly useful for brainstorming, strategic planning, and explaining complex concepts to others. Offisiell nettside: https://www.ocnest.ai/ Teknisk dokument: https://ocnest-ai.gitbook.io/ocnest-ai-docs

OcNest AI (OCAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OcNest AI (OCAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.46K $ 23.46K $ 23.46K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.46K $ 23.46K $ 23.46K All-time high: $ 0.088172 $ 0.088172 $ 0.088172 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00234583 $ 0.00234583 $ 0.00234583 Lær mer om OcNest AI (OCAI) pris

OcNest AI (OCAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OcNest AI (OCAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OCAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OCAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OCAIs tokenomics, kan du utforske OCAI tokenets livepris!

