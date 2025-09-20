OcNest AI (OCAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00233045 $ 0.00233045 $ 0.00233045 24 timer lav $ 0.00237483 $ 0.00237483 $ 0.00237483 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00233045$ 0.00233045 $ 0.00233045 24 timer høy $ 0.00237483$ 0.00237483 $ 0.00237483 All Time High $ 0.088172$ 0.088172 $ 0.088172 Laveste pris $ 0.00061454$ 0.00061454 $ 0.00061454 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.22% Prisendring (7D) -6.50% Prisendring (7D) -6.50%

OcNest AI (OCAI) sanntidsprisen er $0.00234583. I løpet av de siste 24 timene har OCAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00233045 og et toppnivå på $ 0.00237483, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OCAI er $ 0.088172, mens den rekordlave prisen er $ 0.00061454.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OCAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.22% over 24 timer og -6.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OcNest AI (OCAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.46K$ 23.46K $ 23.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.46K$ 23.46K $ 23.46K Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OcNest AI er $ 23.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OCAI er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.46K.