OciCat Token (OCICAT) Informasjon OciCat is a unique deflationary token by Ocicat Club launched to offers platforms that provide systems that dreamer can leverage on to bring their dreams to reality. Every dream is like a tiny seed but with huge potential to feed the nations. Offisiell nettside: https://www.ocicat.club Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/1c0ejUIdhtI8oISpGa6qt3eUD6z-bLW7OyqfUhD1Puz4/edit?tab=t.0 Kjøp OCICAT nå!

OciCat Token (OCICAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OciCat Token (OCICAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M Total forsyning: $ 682.45T $ 682.45T $ 682.45T Sirkulerende forsyning: $ 336.52T $ 336.52T $ 336.52T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.68M $ 5.68M $ 5.68M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om OciCat Token (OCICAT) pris

OciCat Token (OCICAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OciCat Token (OCICAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OCICAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OCICAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OCICATs tokenomics, kan du utforske OCICAT tokenets livepris!

