OciCat Token (OCICAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OCICAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OCICAT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OCICAT endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -2.66% over 24 timer og +3.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på OciCat Token er $ 3.33M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OCICAT er 336.59T, med en total tilgang på 682527391961743.9. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.76M.