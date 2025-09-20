OceansGallerie On SUI (OCEANS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00010791 $ 0.00010791 $ 0.00010791 24 timer lav $ 0.00011131 $ 0.00011131 $ 0.00011131 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00010791$ 0.00010791 $ 0.00010791 24 timer høy $ 0.00011131$ 0.00011131 $ 0.00011131 All Time High $ 0.00325626$ 0.00325626 $ 0.00325626 Laveste pris $ 0.00002635$ 0.00002635 $ 0.00002635 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.44% Prisendring (7D) +8.13% Prisendring (7D) +8.13%

OceansGallerie On SUI (OCEANS) sanntidsprisen er $0.00010886. I løpet av de siste 24 timene har OCEANS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00010791 og et toppnivå på $ 0.00011131, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OCEANS er $ 0.00325626, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002635.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OCEANS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.44% over 24 timer og +8.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OceansGallerie On SUI (OCEANS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 152.41K$ 152.41K $ 152.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Opplagsforsyning 1.40B 1.40B 1.40B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OceansGallerie On SUI er $ 152.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OCEANS er 1.40B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.09M.