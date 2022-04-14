OceanFund (OF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OceanFund (OF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OceanFund (OF) Informasjon OceanFund is a community-driven investment fund focused on supporting a diverse portfolio of solid crypto projects. By leveraging the collective knowledge and resources of our community, we identify promising opportunities and share the profits through buybacks of our $OF token. This mechanism not only rewards our token holders but also reduces the token's supply, enhancing long-term value for our community members. Offisiell nettside: https://oceanfund.tech/ Kjøp OF nå!

OceanFund (OF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OceanFund (OF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.89K $ 5.89K $ 5.89K Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.89K $ 5.89K $ 5.89K All-time high: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 All-Time Low: $ 0.00262434 $ 0.00262434 $ 0.00262434 Nåværende pris: $ 0.00588793 $ 0.00588793 $ 0.00588793 Lær mer om OceanFund (OF) pris

OceanFund (OF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OceanFund (OF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OFs tokenomics, kan du utforske OF tokenets livepris!

OF prisforutsigelse Vil du vite hvor OF kan være på vei? Vår OF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OF tokenets prisforutsigelse nå!

