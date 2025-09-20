OceanFund (OF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Laveste pris $ 0.00262434$ 0.00262434 $ 0.00262434 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.65% Prisendring (7D) -4.65%

OceanFund (OF) sanntidsprisen er $0.00588793. I løpet av de siste 24 timene har OF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OF er $ 1.5, mens den rekordlave prisen er $ 0.00262434.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OF endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OceanFund (OF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.89K$ 5.89K $ 5.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.89K$ 5.89K $ 5.89K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OceanFund er $ 5.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OF er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.89K.