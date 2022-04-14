OceanEX (OCE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OceanEX (OCE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OceanEX (OCE) Informasjon OCE is an indispensable piece of OceanEx's ecosystem and future developments. It can be used in many scenarios including but not limited to: pay for fees of services such as: transaction fee, withdraw fee, listing fee, argo/fund deployment fee voting right in project listing pool invitation to OceanEx's quality community events and meetups access to our market research center in OceanLab subscribe to and use our professional developed trading tools and investment products such as CryptoBento™ more to come in the future Offisiell nettside: https://oceanex.pro/

OceanEX (OCE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OceanEX (OCE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 243.90K $ 243.90K $ 243.90K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 348.43K $ 348.43K $ 348.43K All-time high: $ 0.01640565 $ 0.01640565 $ 0.01640565 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om OceanEX (OCE) pris

OceanEX (OCE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OceanEX (OCE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OCE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OCE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OCEs tokenomics, kan du utforske OCE tokenets livepris!

