OceanEX (OCE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002987 $ 0.00002987 $ 0.00002987 24 timer lav $ 0.00003509 $ 0.00003509 $ 0.00003509 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002987$ 0.00002987 $ 0.00002987 24 timer høy $ 0.00003509$ 0.00003509 $ 0.00003509 All Time High $ 0.01640565$ 0.01640565 $ 0.01640565 Laveste pris $ 0.00002878$ 0.00002878 $ 0.00002878 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +15.57% Prisendring (7D) -14.24% Prisendring (7D) -14.24%

OceanEX (OCE) sanntidsprisen er $0.00003484. I løpet av de siste 24 timene har OCE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002987 og et toppnivå på $ 0.00003509, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OCE er $ 0.01640565, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002878.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OCE endret seg med -- i løpet av den siste timen, +15.57% over 24 timer og -14.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OceanEX (OCE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 243.90K$ 243.90K $ 243.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 348.43K$ 348.43K $ 348.43K Opplagsforsyning 7.00B 7.00B 7.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OceanEX er $ 243.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OCE er 7.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 348.43K.