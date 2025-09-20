OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00150196$ 0.00150196 $ 0.00150196 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -0.88% Prisendring (7D) -6.37% Prisendring (7D) -6.37%

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OBVIOUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OBVIOUS er $ 0.00150196, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OBVIOUS endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -0.88% over 24 timer og -6.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.12K$ 32.12K $ 32.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.12K$ 32.12K $ 32.12K Opplagsforsyning 999.69M 999.69M 999.69M Total forsyning 999,685,436.354176 999,685,436.354176 999,685,436.354176

Nåværende markedsverdi på OBVIOUS COIN er $ 32.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OBVIOUS er 999.69M, med en total tilgang på 999685436.354176. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.12K.