Obi PNut Kenobi (OPK) Informasjon Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal. Offisiell nettside: https://www.opksol.com/ Kjøp OPK nå!

Obi PNut Kenobi (OPK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Obi PNut Kenobi (OPK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 173.29K $ 173.29K $ 173.29K Total forsyning: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M Sirkulerende forsyning: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 173.29K $ 173.29K $ 173.29K All-time high: $ 0.04561382 $ 0.04561382 $ 0.04561382 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00017357 $ 0.00017357 $ 0.00017357 Lær mer om Obi PNut Kenobi (OPK) pris

Obi PNut Kenobi (OPK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Obi PNut Kenobi (OPK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OPK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OPK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OPKs tokenomics, kan du utforske OPK tokenets livepris!

OPK prisforutsigelse Vil du vite hvor OPK kan være på vei? Vår OPK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OPK tokenets prisforutsigelse nå!

