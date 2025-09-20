Obi PNut Kenobi (OPK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04561382$ 0.04561382 $ 0.04561382 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.47% Prisendring (1D) -2.17% Prisendring (7D) -12.83% Prisendring (7D) -12.83%

Obi PNut Kenobi (OPK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OPK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPK er $ 0.04561382, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPK endret seg med -0.47% i løpet av den siste timen, -2.17% over 24 timer og -12.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Obi PNut Kenobi (OPK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 188.24K$ 188.24K $ 188.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 188.24K$ 188.24K $ 188.24K Opplagsforsyning 999.19M 999.19M 999.19M Total forsyning 999,194,525.721379 999,194,525.721379 999,194,525.721379

Nåværende markedsverdi på Obi PNut Kenobi er $ 188.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPK er 999.19M, med en total tilgang på 999194525.721379. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 188.24K.