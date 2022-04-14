OATH (OATH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OATH (OATH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OATH (OATH) Informasjon The OATH token is a decentralized governance token used to manage the Reaper.Farm, Ethos Reserve, and Digit as well as any future OATH ecosystem platforms / dApps. Each of these protocols are governed by OATH token holders, who can participate in the governance process by voting on proposals to upgrade, improve and expand these protocols via governance proposals / votes. The OATH ecosystem is focused on providing sustainable and positive-sum infrastructure for decentralized financial markets, developing innovative protocols that aim to increase yield for users, reduce costs for developers, and minimize risk wherever possible. Offisiell nettside: https://www.oath.eco/ Kjøp OATH nå!

OATH (OATH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OATH (OATH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 122.86K $ 122.86K $ 122.86K Total forsyning: $ 171.52M $ 171.52M $ 171.52M Sirkulerende forsyning: $ 171.42M $ 171.42M $ 171.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 122.93K $ 122.93K $ 122.93K All-time high: $ 0.664838 $ 0.664838 $ 0.664838 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0007167 $ 0.0007167 $ 0.0007167 Lær mer om OATH (OATH) pris

OATH (OATH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OATH (OATH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OATH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OATH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OATHs tokenomics, kan du utforske OATH tokenets livepris!

OATH prisforutsigelse Vil du vite hvor OATH kan være på vei? Vår OATH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OATH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!