OATH (OATH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00075598 24 timer lav $ 0.00076522 24 timer høy All Time High $ 0.664838 Laveste pris $ 0.00049103 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.18% Prisendring (7D) +16.73%

OATH (OATH) sanntidsprisen er $0.00075606. I løpet av de siste 24 timene har OATH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00075598 og et toppnivå på $ 0.00076522, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OATH er $ 0.664838, mens den rekordlave prisen er $ 0.00049103.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OATH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.18% over 24 timer og +16.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OATH (OATH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 129.61K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 129.68K Opplagsforsyning 171.42M Total forsyning 171,521,630.1008712

Nåværende markedsverdi på OATH er $ 129.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OATH er 171.42M, med en total tilgang på 171521630.1008712. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 129.68K.