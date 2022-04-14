OAKI (OAKI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OAKI (OAKI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OAKI (OAKI) Informasjon OAKI is a groundbreaking regenerative finance protocol that transforms token activity into real-world ecological impact, specifically, planting trees. More than a cryptocurrency, OAKI is a community-owned, Web3-native engine for reforestation, climate coordination, and decentralized impact. At its core is the TerraLoop mechanism: a continuous, automated system that converts token treasury sales into verifiable donations to Team Trees, a trusted environmental initiative where $1 directly funds the planting of one tree. As OAKI’s market cap increases, the daily rate of tree planting scales accordingly, turning market activity into measurable climate action. But OAKI isn’t just financial. It’s built as a living strategy game, where users interact with a digital Earth that evolves as real trees are planted. . OAKI also introduces Proof-of-Plant, a transparent, on-chain verification model that tracks every donation and tree planted. This shifts the narrative from vague ESG claims to fully auditable impact. The tokenomics are simple but purposeful: 70% of the token supply goes directly to reforestation via TerraLoop. 20% fuels new climate partnerships. 10% rewards community participation and growth. Airdrops are distributed to active contributors — not just to speculate, but to reward real involvement in growing both forests and the movement. Through this design, OAKI becomes the first cultural layer of ecological regeneration in Web3 — combining smart contracts, transparent giving, and community storytelling to restore the planet. It invites collaboration from NGOs, gamers, DAOs, investors, KOLs and anyone seeking to build a future where finance heals rather than harms. Project: oakiworld.com Trees: teamtrees.org Twitter: @oakiworld Offisiell nettside: https://oakiworld.com/ Teknisk dokument: https://oakiworld.com/about Kjøp OAKI nå!

OAKI (OAKI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OAKI (OAKI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.52K $ 7.52K $ 7.52K Total forsyning: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Sirkulerende forsyning: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.52K $ 7.52K $ 7.52K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om OAKI (OAKI) pris

OAKI (OAKI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OAKI (OAKI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OAKI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OAKI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OAKIs tokenomics, kan du utforske OAKI tokenets livepris!

