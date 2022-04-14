O3 (O3) tokenomics Oppdag viktig innsikt i O3 (O3), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

O3 (O3) Informasjon O3 Layer is a modular Layer 3 blockchain built on Bitcoin, designed to improve scalability, efficiency, and interoperability. By combining Arbitrum Orbit for execution, Avail for data availability, and Layeredge for verification, it enables fast, secure, and cost-effective transactions. With zk-proof technology and support for Real-World Assets (RWA) and dApps, O3 Layer unlocks Bitcoin's potential beyond digital gold, proving transactions on Bitcoin Layer 1. Focused on decentralization, it prioritizes community-driven development, offering a robust, scalable solution for the blockchain ecosystem. Offisiell nettside: https://o3layer.com/ Teknisk dokument: https://docs.o3layer.com/ Kjøp O3 nå!

O3 (O3) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for O3 (O3), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 761.75 $ 761.75 $ 761.75 Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.86K $ 10.86K $ 10.86K All-time high: $ 0.152159 $ 0.152159 $ 0.152159 All-Time Low: $ 0.00007344 $ 0.00007344 $ 0.00007344 Nåværende pris: $ 0.00010862 $ 0.00010862 $ 0.00010862 Lær mer om O3 (O3) pris

O3 (O3) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak O3 (O3) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet O3 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange O3 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår O3s tokenomics, kan du utforske O3 tokenets livepris!

O3 prisforutsigelse Vil du vite hvor O3 kan være på vei? Vår O3 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se O3 tokenets prisforutsigelse nå!

