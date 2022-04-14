O3 Swap (O3) tokenomics Oppdag viktig innsikt i O3 Swap (O3), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

O3 Swap (O3) Informasjon O3 Swap, a proprietary cross-chain aggregation protocol, was designed to achieve more efficient trading pathways using 2 solutions. The first solution is Liquidity Aggregation - aggregating the liquidity source across leading Decentralized Exchanges(DEXs) from mainstream blockchains. Another part is Cross-Chain Exchange - implementing cross-chain protocols that allow DeFi users to freely exchange cross-chain assets with one click within their own wallet. There are plenty of sources available in the cryptocurrency market, especially with the emerging burst of Layer 2 projects on Ethereum as well as decentralized environments such as chainBinance Smart Chain and Huobi Eco Chain. These chains are independent from each other, the assets of which are not interconvertible. O3 Swap is changing the game in an effort to realize the interconversion of assets from separate chains. At the same time, O3 aggregator provides the best price quote from more than 10 DEXs for users who are seeking for the best price. Offisiell nettside: https://o3swap.com/

O3 Swap (O3) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for O3 Swap (O3), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 66.47K $ 66.47K $ 66.47K Total forsyning: $ 49.49M $ 49.49M $ 49.49M Sirkulerende forsyning: $ 35.73M $ 35.73M $ 35.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 92.09K $ 92.09K $ 92.09K All-time high: $ 14.87 $ 14.87 $ 14.87 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00186069 $ 0.00186069 $ 0.00186069 Lær mer om O3 Swap (O3) pris

O3 Swap (O3) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak O3 Swap (O3) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet O3 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange O3 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår O3s tokenomics, kan du utforske O3 tokenets livepris!

