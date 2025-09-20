O3 Swap (O3) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00181776 24 timer lav $ 0.00185348 24 timer høy All Time High $ 14.87 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.27% Prisendring (1D) +1.48% Prisendring (7D) +2.55%

O3 Swap (O3) sanntidsprisen er $0.00185765. I løpet av de siste 24 timene har O3 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00181776 og et toppnivå på $ 0.00185348, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til O3 er $ 14.87, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har O3 endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, +1.48% over 24 timer og +2.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

O3 Swap (O3) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 66.37K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 91.94K Opplagsforsyning 35.73M Total forsyning 49,489,972.31377274

Nåværende markedsverdi på O3 Swap er $ 66.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på O3 er 35.73M, med en total tilgang på 49489972.31377274. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 91.94K.