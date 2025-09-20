O3 (O3) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.152159$ 0.152159 $ 0.152159 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +13.92% Prisendring (7D) +13.92%

O3 (O3) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har O3 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til O3 er $ 0.152159, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har O3 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +13.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

O3 (O3) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 778.22$ 778.22 $ 778.22 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.10K$ 11.10K $ 11.10K Opplagsforsyning 7.01M 7.01M 7.01M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på O3 er $ 778.22, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på O3 er 7.01M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.10K.