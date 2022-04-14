O Intelligence Coin (OI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i O Intelligence Coin (OI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

O Intelligence Coin (OI) Informasjon OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world's first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI. O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping.

O Intelligence Coin (OI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for O Intelligence Coin (OI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.16M $ 24.16M $ 24.16M Total forsyning: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 Sirkulerende forsyning: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.16M $ 24.16M $ 24.16M All-time high: $ 213,062,243 $ 213,062,243 $ 213,062,243 All-Time Low: $ 7,375,145 $ 7,375,145 $ 7,375,145 Nåværende pris: $ 24,167,738 $ 24,167,738 $ 24,167,738 Lær mer om O Intelligence Coin (OI) pris

O Intelligence Coin (OI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak O Intelligence Coin (OI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

