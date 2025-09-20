O Intelligence Coin (OI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 20,167,248 $ 20,167,248 $ 20,167,248 24 timer lav $ 24,341,567 $ 24,341,567 $ 24,341,567 24 timer høy 24 timer lav $ 20,167,248$ 20,167,248 $ 20,167,248 24 timer høy $ 24,341,567$ 24,341,567 $ 24,341,567 All Time High $ 213,062,243$ 213,062,243 $ 213,062,243 Laveste pris $ 7,375,145$ 7,375,145 $ 7,375,145 Prisendring (1H) -0.53% Prisendring (1D) -2.72% Prisendring (7D) -6.07% Prisendring (7D) -6.07%

O Intelligence Coin (OI) sanntidsprisen er $23,655,408. I løpet av de siste 24 timene har OI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 20,167,248 og et toppnivå på $ 24,341,567, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OI er $ 213,062,243, mens den rekordlave prisen er $ 7,375,145.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OI endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -2.72% over 24 timer og -6.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

O Intelligence Coin (OI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.66M$ 23.66M $ 23.66M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.66M$ 23.66M $ 23.66M Opplagsforsyning 1.00 1.00 1.00 Total forsyning 1.0 1.0 1.0

Nåværende markedsverdi på O Intelligence Coin er $ 23.66M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OI er 1.00, med en total tilgang på 1.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.66M.