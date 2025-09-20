Dagens O Intelligence Coin livepris er 23,655,408 USD. Spor prisoppdateringer for OI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens O Intelligence Coin livepris er 23,655,408 USD. Spor prisoppdateringer for OI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

O Intelligence Coin Pris (OI)

1 OI til USD livepris:

$23,655,408
$23,655,408$23,655,408
-2.70%1D
O Intelligence Coin (OI) Live prisdiagram
O Intelligence Coin (OI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 20,167,248
$ 20,167,248$ 20,167,248
24 timer lav
$ 24,341,567
$ 24,341,567$ 24,341,567
24 timer høy

$ 20,167,248
$ 20,167,248$ 20,167,248

$ 24,341,567
$ 24,341,567$ 24,341,567

$ 213,062,243
$ 213,062,243$ 213,062,243

$ 7,375,145
$ 7,375,145$ 7,375,145

-0.53%

-2.72%

-6.07%

-6.07%

O Intelligence Coin (OI) sanntidsprisen er $23,655,408. I løpet av de siste 24 timene har OI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 20,167,248 og et toppnivå på $ 24,341,567, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OI er $ 213,062,243, mens den rekordlave prisen er $ 7,375,145.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OI endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -2.72% over 24 timer og -6.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

O Intelligence Coin (OI) Markedsinformasjon

$ 23.66M
$ 23.66M$ 23.66M

--
----

$ 23.66M
$ 23.66M$ 23.66M

1.00
1.00 1.00

1.0
1.0 1.0

Nåværende markedsverdi på O Intelligence Coin er $ 23.66M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OI er 1.00, med en total tilgang på 1.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.66M.

O Intelligence Coin (OI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på O Intelligence Coin til USD ble $ -663,147.95435366.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på O Intelligence Coin til USD ble $ +27,031,351.7040672000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på O Intelligence Coin til USD ble $ +13,029,048.6263616000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på O Intelligence Coin til USD ble $ +5,684,506.627705663.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -663,147.95435366-2.72%
30 dager$ +27,031,351.7040672000+114.27%
60 dager$ +13,029,048.6263616000+55.08%
90 dager$ +5,684,506.627705663+31.63%

Hva er O Intelligence Coin (OI)

OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world’s first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI. O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

O Intelligence Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil O Intelligence Coin (OI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine O Intelligence Coin (OI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for O Intelligence Coin.

Sjekk O Intelligence Coinprisprognosen nå!

OI til lokale valutaer

O Intelligence Coin (OI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak O Intelligence Coin (OI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om O Intelligence Coin (OI)

Hvor mye er O Intelligence Coin (OI) verdt i dag?
Live OI prisen i USD er 23,655,408 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OI til USD er $ 23,655,408. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for O Intelligence Coin?
Markedsverdien for OI er $ 23.66M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OI?
Den sirkulerende forsyningen av OI er 1.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOI ?
OI oppnådde en ATH-pris på 213,062,243 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OI?
OI så en ATL-pris på 7,375,145 USD.
Hva er handelsvolumet til OI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OI er -- USD.
Vil OI gå høyere i år?
OI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OI prisprognosen for en mer grundig analyse.
O Intelligence Coin (OI) Viktige bransjeoppdateringer

