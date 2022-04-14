Nyzo (NYZO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nyzo (NYZO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nyzo (NYZO) Informasjon Nyzo is an open-source, highly decentralized, democratic, and highly efficient blockchain. The block time is seven seconds, and the system scales well to high transaction volumes. This is not like most of the new coins you see: this is not a derivative of another project, and it is not just a few new features or a slight design change from other projects. This is all-new code, built from the ground up to be the most efficient, most democratic, easiest-to-use cryptocurrency in the world. Offisiell nettside: https://nyzo.co Kjøp NYZO nå!

Nyzo (NYZO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nyzo (NYZO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 144.92K $ 144.92K $ 144.92K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 23.44M $ 23.44M $ 23.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 618.18K $ 618.18K $ 618.18K All-time high: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 All-Time Low: $ 0.00209566 $ 0.00209566 $ 0.00209566 Nåværende pris: $ 0.00618175 $ 0.00618175 $ 0.00618175 Lær mer om Nyzo (NYZO) pris

Nyzo (NYZO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nyzo (NYZO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NYZO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NYZO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NYZOs tokenomics, kan du utforske NYZO tokenets livepris!

