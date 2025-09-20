Nyzo (NYZO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00589542 24 timer høy $ 0.00608168 All Time High $ 1.59 Laveste pris $ 0.00209566 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -2.79% Prisendring (7D) -26.73%

Nyzo (NYZO) sanntidsprisen er $0.00590973. I løpet av de siste 24 timene har NYZO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00589542 og et toppnivå på $ 0.00608168, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NYZO er $ 1.59, mens den rekordlave prisen er $ 0.00209566.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NYZO endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -2.79% over 24 timer og -26.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nyzo (NYZO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 138.59K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 591.17K Opplagsforsyning 23.44M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nyzo er $ 138.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NYZO er 23.44M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 591.17K.