Dagens Nyzo livepris er 0.00590973 USD. Spor prisoppdateringer for NYZO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NYZO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NYZO

NYZO Prisinformasjon

NYZO Offisiell nettside

NYZO tokenomics

NYZO Prisprognose

Nyzo Pris (NYZO)

1 NYZO til USD livepris:

$0.00590973
$0.00590973
-2.70%1D
Nyzo (NYZO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:40:30 (UTC+8)

Nyzo (NYZO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00589542
$ 0.00589542
24 timer lav
$ 0.00608168
$ 0.00608168
24 timer høy

$ 0.00589542
$ 0.00589542

$ 0.00608168
$ 0.00608168

$ 1.59
$ 1.59

$ 0.00209566
$ 0.00209566

-0.06%

-2.79%

-26.73%

-26.73%

Nyzo (NYZO) sanntidsprisen er $0.00590973. I løpet av de siste 24 timene har NYZO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00589542 og et toppnivå på $ 0.00608168, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NYZO er $ 1.59, mens den rekordlave prisen er $ 0.00209566.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NYZO endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -2.79% over 24 timer og -26.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nyzo (NYZO) Markedsinformasjon

$ 138.59K
$ 138.59K

--
--

$ 591.17K
$ 591.17K

23.44M
23.44M

100,000,000.0
100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nyzo er $ 138.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NYZO er 23.44M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 591.17K.

Nyzo (NYZO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nyzo til USD ble $ -0.00016994715201649.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nyzo til USD ble $ -0.0006216882.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nyzo til USD ble $ -0.0003355538.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nyzo til USD ble $ +0.001078812024102054.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00016994715201649-2.79%
30 dager$ -0.0006216882-10.51%
60 dager$ -0.0003355538-5.67%
90 dager$ +0.001078812024102054+22.33%

Hva er Nyzo (NYZO)

Nyzo is an open-source, highly decentralized, democratic, and highly efficient blockchain. The block time is seven seconds, and the system scales well to high transaction volumes. This is not like most of the new coins you see: this is not a derivative of another project, and it is not just a few new features or a slight design change from other projects. This is all-new code, built from the ground up to be the most efficient, most democratic, easiest-to-use cryptocurrency in the world.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Nyzo (NYZO) Ressurs

Offisiell nettside

Nyzo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nyzo (NYZO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nyzo (NYZO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nyzo.

Sjekk Nyzoprisprognosen nå!

NYZO til lokale valutaer

Nyzo (NYZO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nyzo (NYZO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NYZO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nyzo (NYZO)

Hvor mye er Nyzo (NYZO) verdt i dag?
Live NYZO prisen i USD er 0.00590973 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NYZO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NYZO til USD er $ 0.00590973. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nyzo?
Markedsverdien for NYZO er $ 138.59K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NYZO?
Den sirkulerende forsyningen av NYZO er 23.44M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNYZO ?
NYZO oppnådde en ATH-pris på 1.59 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NYZO?
NYZO så en ATL-pris på 0.00209566 USD.
Hva er handelsvolumet til NYZO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NYZO er -- USD.
Vil NYZO gå høyere i år?
NYZO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NYZO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:40:30 (UTC+8)

