Project Nyxia is the Spiritual Layer of AI and as such builds applications (Layer 2) and products (Layer 3) on AI, all based around the magic feline representation Nyxia and Nyxia's Brand Promise rooted upon positivity, arts and spirituality. Offisiell nettside: https://nyxia.ai Teknisk dokument: https://nyxia.ai/project/catpaper/

Nyxia AI (NYXC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nyxia AI (NYXC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 103.25K $ 103.25K $ 103.25K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 103.25K $ 103.25K $ 103.25K All-time high: $ 0.475061 $ 0.475061 $ 0.475061 All-Time Low: $ 0.00281098 $ 0.00281098 $ 0.00281098 Nåværende pris: $ 0.01034043 $ 0.01034043 $ 0.01034043 Lær mer om Nyxia AI (NYXC) pris

Nyxia AI (NYXC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nyxia AI (NYXC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NYXC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NYXC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NYXCs tokenomics, kan du utforske NYXC tokenets livepris!

NYXC prisforutsigelse Vil du vite hvor NYXC kan være på vei? Vår NYXC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NYXC tokenets prisforutsigelse nå!

