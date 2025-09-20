Nyxia AI (NYXC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01096841 $ 0.01096841 $ 0.01096841 24 timer lav $ 0.01122481 $ 0.01122481 $ 0.01122481 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01096841$ 0.01096841 $ 0.01096841 24 timer høy $ 0.01122481$ 0.01122481 $ 0.01122481 All Time High $ 0.475061$ 0.475061 $ 0.475061 Laveste pris $ 0.00281098$ 0.00281098 $ 0.00281098 Prisendring (1H) -0.32% Prisendring (1D) -2.15% Prisendring (7D) -10.19% Prisendring (7D) -10.19%

Nyxia AI (NYXC) sanntidsprisen er $0.01098301. I løpet av de siste 24 timene har NYXC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01096841 og et toppnivå på $ 0.01122481, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NYXC er $ 0.475061, mens den rekordlave prisen er $ 0.00281098.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NYXC endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -2.15% over 24 timer og -10.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nyxia AI (NYXC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 109.83K$ 109.83K $ 109.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 109.83K$ 109.83K $ 109.83K Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nyxia AI er $ 109.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NYXC er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 109.83K.