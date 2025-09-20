Nyx by Virtuals (NYX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0144835$ 0.0144835 $ 0.0144835 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.31% Prisendring (1D) -3.01% Prisendring (7D) -4.26% Prisendring (7D) -4.26%

Nyx by Virtuals (NYX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NYX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NYX er $ 0.0144835, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NYX endret seg med +0.31% i løpet av den siste timen, -3.01% over 24 timer og -4.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nyx by Virtuals (NYX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.12K$ 26.12K $ 26.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.12K$ 26.12K $ 26.12K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,998,617.965536 999,998,617.965536 999,998,617.965536

Nåværende markedsverdi på Nyx by Virtuals er $ 26.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NYX er 1000.00M, med en total tilgang på 999998617.965536. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.12K.