Nyvo pris i dag

Sanntids Nyvo (NYVO) pris i dag er $ 0.00000465, med en 4.14% endring de siste 24 timene. Nåværende NYVO til USD konverteringssats er $ 0.00000465 per NYVO.

Nyvo rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,524.09, med en sirkulerende forsyning på 973.80M NYVO. I løpet av de siste 24 timene NYVO har den blitt handlet mellom $ 0.00000443(laveste) og $ 0.00000476 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00069945, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000441.

Kortsiktig har NYVO beveget seg -0.74% i løpet av den siste timen og -3.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Nyvo (NYVO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.52K$ 4.52K $ 4.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.62K$ 4.62K $ 4.62K Opplagsforsyning 973.80M 973.80M 973.80M Total forsyning 994,270,961.727335 994,270,961.727335 994,270,961.727335

