Sanntidspris for Nyan Heroes er i dag 0.00073626 USD.NYAN markedsverdien er 107,415 USD. Spor sanntids NYAN to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for Nyan Heroes er i dag 0.00073626 USD.NYAN markedsverdien er 107,415 USD. Spor sanntids NYAN to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om NYAN

NYAN Prisinformasjon

Hva er NYAN

NYAN teknisk dokument

NYAN Offisiell nettside

NYAN tokenomics

NYAN Prisprognose

Nyan Heroes Logo

Nyan Heroes Pris (NYAN)

Ikke oppført

1 NYAN til USD livepris:

$0.00073396
$0.00073396$0.00073396
-1.10%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Nyan Heroes (NYAN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 01:43:18 (UTC+8)

Nyan Heroes pris i dag

Sanntids Nyan Heroes (NYAN) pris i dag er $ 0.00073626, med en 0.87% endring de siste 24 timene. Nåværende NYAN til USD konverteringssats er $ 0.00073626 per NYAN.

Nyan Heroes rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 107,415, med en sirkulerende forsyning på 146.35M NYAN. I løpet av de siste 24 timene NYAN har den blitt handlet mellom $ 0.00072742(laveste) og $ 0.00077175 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.457078, mens tidenes laveste notering var $ 0.00054996.

Kortsiktig har NYAN beveget seg +0.32% i løpet av den siste timen og -8.09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Nyan Heroes (NYAN) Markedsinformasjon

$ 107.42K
$ 107.42K$ 107.42K

--
----

$ 733.96K
$ 733.96K$ 733.96K

146.35M
146.35M 146.35M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nyan Heroes er $ 107.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NYAN er 146.35M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 733.96K.

Nyan Heroes prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00072742
$ 0.00072742$ 0.00072742
24 timer lav
$ 0.00077175
$ 0.00077175$ 0.00077175
24 timer høy

$ 0.00072742
$ 0.00072742$ 0.00072742

$ 0.00077175
$ 0.00077175$ 0.00077175

$ 0.457078
$ 0.457078$ 0.457078

$ 0.00054996
$ 0.00054996$ 0.00054996

+0.32%

-0.87%

-8.09%

-8.09%

Nyan Heroes (NYAN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nyan Heroes til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nyan Heroes til USD ble $ -0.0002705807.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nyan Heroes til USD ble $ -0.0003677046.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nyan Heroes til USD ble $ -0.0008164857812719095.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.87%
30 dager$ -0.0002705807-36.75%
60 dager$ -0.0003677046-49.94%
90 dager$ -0.0008164857812719095-52.58%

Prisforutsigelse for Nyan Heroes

Nyan Heroes (NYAN) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NYAN for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Nyan Heroes (NYAN) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Nyan Heroes potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

Nyan Heroes (NYAN) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om Nyan Heroes

Hvor mye vil 1 Nyan Heroes være verdt i 2030?
Hvis Nyan Heroes skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Nyan Heroes priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 01:43:18 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.