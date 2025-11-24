Nyan Heroes pris i dag

Sanntids Nyan Heroes (NYAN) pris i dag er $ 0.00073626, med en 0.87% endring de siste 24 timene. Nåværende NYAN til USD konverteringssats er $ 0.00073626 per NYAN.

Nyan Heroes rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 107,415, med en sirkulerende forsyning på 146.35M NYAN. I løpet av de siste 24 timene NYAN har den blitt handlet mellom $ 0.00072742(laveste) og $ 0.00077175 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.457078, mens tidenes laveste notering var $ 0.00054996.

Kortsiktig har NYAN beveget seg +0.32% i løpet av den siste timen og -8.09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Nyan Heroes (NYAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 107.42K$ 107.42K $ 107.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 733.96K$ 733.96K $ 733.96K Opplagsforsyning 146.35M 146.35M 146.35M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

