Nuvola Digital (NVL) Informasjon Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains. Offisiell nettside: https://www.nuvoladigital.io/ Teknisk dokument: https://nuvola.gitbook.io/nuvola-digital-whitepaper-v1 Kjøp NVL nå!

Nuvola Digital (NVL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nuvola Digital (NVL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.96M $ 6.96M $ 6.96M Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 16.98M $ 16.98M $ 16.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.61M $ 8.61M $ 8.61M All-time high: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 All-Time Low: $ 0.137608 $ 0.137608 $ 0.137608 Nåværende pris: $ 0.41454 $ 0.41454 $ 0.41454 Lær mer om Nuvola Digital (NVL) pris

Nuvola Digital (NVL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nuvola Digital (NVL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NVL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NVL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NVLs tokenomics, kan du utforske NVL tokenets livepris!

