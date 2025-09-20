Dagens Nuvola Digital livepris er 0.533986 USD. Spor prisoppdateringer for NVL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NVL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nuvola Digital livepris er 0.533986 USD. Spor prisoppdateringer for NVL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NVL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Nuvola Digital Logo

Nuvola Digital Pris (NVL)

Ikke oppført

1 NVL til USD livepris:

$0.533986
-0.70%1D
mexc
USD
Nuvola Digital (NVL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:24:44 (UTC+8)

Nuvola Digital (NVL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.519656
24 timer lav
$ 0.544356
24 timer høy

$ 0.519656
$ 0.544356
$ 1.93
$ 0.137608
-0.29%

-0.73%

-11.38%

-11.38%

Nuvola Digital (NVL) sanntidsprisen er $0.533986. I løpet av de siste 24 timene har NVL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.519656 og et toppnivå på $ 0.544356, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NVL er $ 1.93, mens den rekordlave prisen er $ 0.137608.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NVL endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, -0.73% over 24 timer og -11.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nuvola Digital (NVL) Markedsinformasjon

$ 9.06M
--
$ 11.21M
16.98M
21,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Nuvola Digital er $ 9.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NVL er 16.98M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.21M.

Nuvola Digital (NVL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nuvola Digital til USD ble $ -0.0039644723186531.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nuvola Digital til USD ble $ -0.1658783722.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nuvola Digital til USD ble $ -0.1974116338.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nuvola Digital til USD ble $ +0.0049475608388513.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0039644723186531-0.73%
30 dager$ -0.1658783722-31.06%
60 dager$ -0.1974116338-36.96%
90 dager$ +0.0049475608388513+0.94%

Hva er Nuvola Digital (NVL)

Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains.

Nuvola Digital (NVL) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Nuvola Digital Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nuvola Digital (NVL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nuvola Digital (NVL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nuvola Digital.

Sjekk Nuvola Digitalprisprognosen nå!

NVL til lokale valutaer

Nuvola Digital (NVL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nuvola Digital (NVL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NVL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nuvola Digital (NVL)

Hvor mye er Nuvola Digital (NVL) verdt i dag?
Live NVL prisen i USD er 0.533986 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NVL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NVL til USD er $ 0.533986. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nuvola Digital?
Markedsverdien for NVL er $ 9.06M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NVL?
Den sirkulerende forsyningen av NVL er 16.98M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNVL ?
NVL oppnådde en ATH-pris på 1.93 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NVL?
NVL så en ATL-pris på 0.137608 USD.
Hva er handelsvolumet til NVL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NVL er -- USD.
Vil NVL gå høyere i år?
NVL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NVL prisprognosen for en mer grundig analyse.
