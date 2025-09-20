Nuvola Digital (NVL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.519656 24 timer lav $ 0.544356 24 timer høy All Time High $ 1.93 Laveste pris $ 0.137608 Prisendring (1H) -0.29% Prisendring (1D) -0.73% Prisendring (7D) -11.38%

Nuvola Digital (NVL) sanntidsprisen er $0.533986. I løpet av de siste 24 timene har NVL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.519656 og et toppnivå på $ 0.544356, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NVL er $ 1.93, mens den rekordlave prisen er $ 0.137608.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NVL endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, -0.73% over 24 timer og -11.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nuvola Digital (NVL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.06M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.21M Opplagsforsyning 16.98M Total forsyning 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nuvola Digital er $ 9.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NVL er 16.98M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.21M.